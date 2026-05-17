Grave incidente nel tardo pomeriggio sull’A3 Napoli-Salerno, all’altezza del casello di Torre Annunziata Scavi in direzione Napoli.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Citroen si è scontrata con una Lamborghini. Dopo il violento impatto, la Citroen si è ribaltata sulla carreggiata provocando momenti di forte paura tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente della vettura capovolta, rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non è stato chiarito se sia in pericolo di vita.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Angri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: lunghe code e circolazione paralizzata lungo il tratto autostradale interessato dal sinistro.