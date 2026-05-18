Due giornate dedicate all’arte, alla creatività e al ricordo di un uomo che continua a vivere nell’affetto della sua comunità. Il 23 e 24 maggio, il Castello Doria di Angri ospiterà la seconda edizione del concorso artistico, letterario e musicale “Gli Orizzonti di Peppafè”, nato per omaggiare la memoria di Giuseppe Afeltra, per tutti “Peppafè”.

L’iniziativa, a ingresso libero, proporrà esibizioni musicali, premiazioni e momenti di condivisione, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e promuovere cultura, confronto e partecipazione.

Giuseppe Afeltra, scomparso prematuramente nel luglio 2023 all’età di 39 anni, era giornalista e vignettista angrese, laureato in Relazioni Internazionali e Analisi di Scenario all’Università Federico II di Napoli. Attraverso il suo lavoro raccontava il mondo con sguardo critico, ironico e profondamente umano, riuscendo a unire leggerezza e riflessione.

Per custodirne il ricordo e trasformare il dolore in un progetto condiviso, nel dicembre 2023 è nata l’associazione “Gli Orizzonti di Peppafè”, impegnata a portare avanti i valori che hanno caratterizzato la sua vita: cultura, libertà di espressione, dialogo, amicizia e amore per il territorio.

L’evento vuole essere non solo un concorso, ma un vero abbraccio collettivo alla memoria di Peppafè. Un modo per continuare a guardare avanti, costruire nuovi orizzonti e ricordare, attraverso arte e parole, una presenza che il tempo non ha cancellato.