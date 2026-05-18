Dramma a Casoria, dove un ragazzo di appena 16 anni, Adriano D’Orso, è morto dopo aver consumato un cono gelato in una serata trascorsa con gli amici.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane soffriva di una grave allergia al lattosio e frequentava abitualmente una gelateria specializzata in prodotti privi di latte. Poco dopo aver mangiato il gelato, Adriano avrebbe iniziato ad accusare un malore improvviso.

Gli amici lo hanno accompagnato immediatamente a casa del padre, mentre le sue condizioni peggioravano rapidamente. Nel tentativo disperato di salvarlo sarebbe stato somministrato del cortisone, ma ogni intervento si è rivelato inutile. All’arrivo dei sanitari del 118, per il 16enne non c’era ormai più nulla da fare.

Sulla tragedia la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta affidata ai carabinieri di Casoria. Gli investigatori hanno sequestrato la salma del giovane, trasferita all’obitorio di Giugliano per l’autopsia, e acquisito campioni del gelato consumato dal ragazzo per verificare l’eventuale presenza di latte o contaminazioni.

Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un possibile errore nella preparazione dei prodotti, uno scambio di contenitori oppure altre cause ancora da chiarire.

“Gli accertamenti medico-legali saranno fondamentali per comprendere cosa sia accaduto”, ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della madre del ragazzo.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Casoria. Cordoglio anche da parte del sindaco Raffaele Bene, che ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici del giovane: “Nessuna parola può alleviare una sofferenza così grande”.