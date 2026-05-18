Svolta nelle indagini sul ritrovamento dei corpi di due donne all’interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un 49enne domiciliato a Sant’Anastasia, ritenuto responsabile del duplice omicidio.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari della tenenza di Cercola, insieme ai carabinieri di Torre del Greco e Torre Annunziata, coordinati dalla Procura di Nola.

Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina, entrambe prostitute. I loro corpi erano stati trovati nel piano seminterrato di un edificio in costruzione nell’area del Parco Europa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. L’uomo avrebbe spinto entrambe le donne nel vano ascensore del palazzo al termine di una violenta colluttazione. La caduta da diversi metri si sarebbe rivelata fatale.

Determinanti per le indagini sarebbero state le testimonianze raccolte dai carabinieri. A lanciare l’allarme sarebbe stata una coppia che aveva notato l’uomo entrare nel cantiere insieme a una delle donne e uscire poco dopo da solo con una borsetta in mano.

Il fermato, Mario Andolfi, assistito dall’avvocato Aldo Maione, avrebbe confessato il duplice delitto durante l’interrogatorio con il pubblico ministero e i militari dell’Arma, sostenendo di aver agito per difendersi nel corso di una lite degenerata in violenta colluttazione.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione il movente e ricostruire tutti i dettagli della vicenda.

Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito: “Esprimo profondo rammarico per questa triste vicenda che ha colpito la comunità cittadina. Sono certo che gli inquirenti sapranno fare piena luce su quanto accaduto e accertare ogni responsabilità”.