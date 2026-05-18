In riferimento al post pubblicato l’8 marzo u.s. “Angri. S’infittisce il mistero Soget. La parola ai Carabinieri” è stato erroneamente usato il logo di una società estranea ai predetti fatti. Pubblichiamo la precisazione della società Soget s.r.l. di Milano. “La nostra società, pur essendo omonima a quella da voi recensita, opera in un settore del tutto diverso e che non c'entra assolutamente nulla con i fatti da voi riportati. Il nostro marchio, inoltre, è registrato e l’uso improprio costituisce un illecito”...