Un 32enne incensurato di Pagani è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Nocera Inferiore durante un controllo effettuato tra Pagani e Nocera Inferiore.
Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di circa 300 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 50 grammi.
La droga è stata sequestrata dai militari dell’Arma, che hanno immediatamente fatto scattare l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Per il 32enne si sono aperte le porte del carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.