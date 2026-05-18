Macabra scoperta nella notte a Pollena Trocchia, dove i carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di due donne all’interno di un cantiere edile in viale Italia.
L’allarme è scattato intorno all’una. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco insieme ai carabinieri della tenenza di Cercola, dopo una segnalazione relativa alla presenza di due cadaveri all’interno dello stabile in costruzione.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, le due donne sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore del palazzo. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi tecnici utili a chiarire la dinamica dei fatti.
L’identità delle vittime non è stata ancora resa nota. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e al momento non escludono alcuna ipotesi.
L’intera area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti investigativi del caso.