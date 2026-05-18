Un uomo, identificato con le iniziali G.B., è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, durante un controllo l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 86 grammi.
La droga è stata sequestrata, mentre per il presunto pusher sono scattate le manette al termine delle verifiche di rito.