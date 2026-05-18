Momenti di apprensione nei giorni scorsi in via Atzori, dove un palo dell’illuminazione appartenente a un’attività commerciale dismessa da anni è improvvisamente crollato sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, il cedimento sarebbe stato causato probabilmente dal forte vento. Il palo si è spezzato finendo lungo la strada.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che, transitando nella zona, hanno provveduto alla rimozione del palo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori disagi a pedoni e automobilisti.