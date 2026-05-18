L’assessore regionale Claudia Pecoraro affronta il tema delle acque contaminate e rassicura i sindaci dell’agro nocerino sarnese

Ambiente e territorio al centro del confronto

L’assessore regionale Claudia Pecoraro ha fatto tappa nell’agro nocerino sarnese in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, incontrando amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini del territorio. Una visita che ha assunto anche il valore di un momento di ascolto e confronto su alcune delle principali criticità che stanno interessando l’area. Nel corso degli incontri, l’assessore regionale si è soffermata in particolare sulla recente vicenda delle acque contaminate, tema che nelle ultime settimane ha generato forte apprensione tra i sindaci dell’Agro e acceso il dibattito pubblico sulle condizioni ambientali del comprensorio.

Le preoccupazioni dei sindaci dell’Agro

La questione ambientale continua infatti a rappresentare uno dei nodi più delicati per il territorio, soprattutto alla luce delle segnalazioni e delle verifiche che hanno coinvolto diversi comuni dell’area. Un clima di attenzione crescente che ha spinto numerosi amministratori locali a chiedere chiarimenti, controlli e un monitoraggio costante sulla qualità delle acque. Claudia Pecoraro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti locali e Regione, sottolineando la necessità di affrontare le criticità ambientali attraverso una strategia condivisa capace di coniugare prevenzione, sicurezza e tutela della salute pubblica.

Una fase delicata per il territorio

La visita dell’assessore regionale arriva in un momento particolarmente delicato per l’Agro nocerino sarnese, dove le questioni ambientali si intrecciano inevitabilmente con il confronto politico e con le prospettive di sviluppo future del territorio. Acqua, ambiente e sicurezza restano temi centrali nel dibattito pubblico locale, soprattutto in una fase in cui i cittadini chiedono risposte concrete, trasparenza istituzionale e maggiore attenzione verso le problematiche che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità dell’Agro.

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