Svolta nelle indagini sul ritrovamento dei corpi senza vita di due donne in un cantiere edile di viale Italia, a Pollena Trocchia. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo con l’accusa di duplice omicidio.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari della tenenza di Cercola, guidati dal tenente Ilaria Somma, insieme ai carabinieri di Torre Annunziata e Torre del Greco.

Le due vittime erano state trovate morte nel piano seminterrato di un edificio in costruzione, facendo immediatamente scattare le indagini dell’Arma.

Secondo le prime informazioni investigative, le donne sarebbero prostitute. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e di chiarire il movente del delitto.

Determinanti per arrivare al fermo sarebbero stati gli accertamenti tecnici eseguiti dopo il ritrovamento dei cadaveri e le testimonianze raccolte nelle ore successive.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta, mentre proseguono gli approfondimenti coordinati dall’autorità giudiziaria per definire con precisione la dinamica dei fatti e il ruolo dell’uomo fermato.