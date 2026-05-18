La Salernitana batte 2-0 il Ravenna nella gara d’andata del secondo turno dei playoff di Serie C e mette un piede verso la qualificazione. Decidono le reti nella ripresa di Lescano e Anastasio al termine di una serata carica di entusiasmo all’Arechi, trascinato dalla spettacolare coreografia della Curva Sud Siberiano.

La squadra di Serse Cosmi parte subito forte e costruisce diverse occasioni già nel primo tempo. Dopo appena 15 minuti doppia chance clamorosa: prima Ferraris di testa trova la grande risposta di Poluzzi, poi Lescano spreca da pochi passi sulla ribattuta. Poco dopo è Cabianca a sfiorare il vantaggio con un tiro dalla distanza salvato ancora dal portiere ospite con l’aiuto del palo.

La Salernitana continua a spingere con Ferrari e Berra, mentre il Ravenna si rende pericoloso solo nel finale di tempo con Corsinelli e Viola, trovando però un attento Donnarumma.

Nella ripresa i ritmi si abbassano fino al 66’, quando i granata trovano il meritato vantaggio: calcio d’angolo perfetto di Achik e colpo di testa vincente di Lescano che fa esplodere l’Arechi.

Il Ravenna prova a reagire immediatamente e tra il 72’ e il 74’ sfiora il pari in tre occasioni consecutive: Donnarumma salva su Fishnaller, Tenkorang colpisce la traversa e Spinga manda fuori di pochissimo.

Nel finale, però, arriva il colpo che può valere una fetta di qualificazione. All’87’ Anastasio sfrutta al meglio un cross di Golemic, anticipa Poluzzi in uscita e firma il definitivo 2-0.

La Salernitana adesso vede il passaggio del turno, che dovrà essere confermato nella gara di ritorno in programma mercoledì in casa del Ravenna.