Si terrà mercoledì 20 maggio, presso Gli Orti della Musica di Sarno, l’edizione 2026 di “Piantalo”, l’evento ideato da Gustarosso per raccontare e vivere da vicino il ciclo produttivo del Pomodoro San Marzano Dop.
La manifestazione, gratuita e aperta al pubblico, sarà dedicata al Maestro Peppe Vessicchio e unirà agricoltura, cultura, musica e formazione in un format definito dagli organizzatori come il primo esempio italiano di “AgriDay Culture” con il primo “Agro Soft Clubbing” d’Italia.
L’appuntamento prenderà il via alle 7 del mattino con l’apertura del parco e attività di risveglio muscolare immerse nella natura, seguite da una colazione con prodotti tipici dell’Agro Nocerino-Sarnese.
Dalle 10 alle 13 spazio al momento centrale dell’evento: il trapianto delle piantine di Pomodoro San Marzano Dop insieme agli studenti del territorio e ai contadini della cooperativa DANIcoop-Gustarosso. In contemporanea prenderà vita anche l’area musicale dedicata al soft clubbing diurno, pensata per unire socialità e rispetto dei ritmi naturali.
Alle 11 sarà inoltre attivo il “Pizza Lab”, realizzato con Mulino Agugiaro Cinque Stagioni e la Scuola Italiana Pizzaioli, dedicato alle tecniche di utilizzo del San Marzano sulla pizza.
Nel pomeriggio la manifestazione entrerà nella sua fase culturale con la presentazione del nuovo libro di Maurizio de Giovanni, “Il tempo dell’orologiaio”, seguita da una tavola rotonda con esponenti del mondo universitario, giornalistico e gastronomico, tra cui Franco Pepe e Andrea Rizzoli.
La giornata si concluderà con un aperitivo finale a base di pizza al Pomodoro San Marzano Dop e dolci tematici preparati dal maestro Fiorenzo Ascolese.