Inizia un nuovo capitolo per la Scafatese. Questa mattina, presso il Comune di Scafati, è stata firmata la convenzione per la gestione dello stadio comunale “Giovanni Vitiello” da parte del club gialloblù.

Ad annunciarlo è stato il presidente Felice Romano attraverso i canali ufficiali della società, definendo la firma “un passo fondamentale” per il futuro della squadra e della città.

“Oggi è stato compiuto un passo importante per dare finalmente alla Scafatese e a Scafati una casa all’altezza della propria storia e delle proprie ambizioni”, ha dichiarato Romano, ringraziando il sindaco Pasquale Aliberti, l’amministrazione comunale e tutte le persone coinvolte nel percorso che ha portato all’accordo.

Il presidente ha poi rivolto un pensiero ai tifosi e alle famiglie che hanno continuato a sostenere il progetto: “Questo stadio non sarà soltanto cemento o gradinate moderne. Sarà casa. Il luogo dove i bambini continueranno a innamorarsi di questi colori e dove una città intera potrà riconoscersi nella propria squadra”.

Romano ha infine promesso massimo impegno per trasformare il “Vitiello” in “un vero gioiello per Scafati”, sottolineando come la città meriti un impianto all’altezza della passione dei tifosi gialloblù.