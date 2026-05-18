Tentato furto nei giorni scorsi nella frazione collinare di San Martino, a Cava de’ Tirreni, dove un uomo avrebbe cercato di introdursi in un appartamento arrampicandosi lungo le tubature di un edificio.
L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte. Alcuni residenti, svegliati da rumori sospetti provenienti dall’esterno, si sono affacciati notando il malvivente mentre tentava di raggiungere il secondo piano dello stabile.
Le urla e le richieste di aiuto dei condomini hanno però mandato all’aria il colpo, costringendo il ladro a fuggire rapidamente.
Immediata la segnalazione alla polizia, intervenuta nella zona per avviare le ricerche. Durante i controlli nelle aree rurali circostanti, gli agenti hanno fermato due persone trovate in atteggiamento sospetto.
Entrambi sono stati accompagnati in commissariato per le operazioni di identificazione e gli accertamenti del caso.