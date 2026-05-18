Tentato furto nei giorni scorsi nella frazione collinare di San Martino, a Cava de’ Tirreni, dove un uomo avrebbe cercato di introdursi in un appartamento arrampicandosi lungo le tubature di un edificio.

L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte. Alcuni residenti, svegliati da rumori sospetti provenienti dall’esterno, si sono affacciati notando il malvivente mentre tentava di raggiungere il secondo piano dello stabile.

Le urla e le richieste di aiuto dei condomini hanno però mandato all’aria il colpo, costringendo il ladro a fuggire rapidamente.

Immediata la segnalazione alla polizia, intervenuta nella zona per avviare le ricerche. Durante i controlli nelle aree rurali circostanti, gli agenti hanno fermato due persone trovate in atteggiamento sospetto.

Entrambi sono stati accompagnati in commissariato per le operazioni di identificazione e gli accertamenti del caso.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore