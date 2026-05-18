Una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Campania Roberto Fico per denunciare i disagi legati al trasporto pubblico e il rischio isolamento di interi territori vesuviani. A firmarla sono diversi comitati pendolari e civici dell’area, preoccupati per le conseguenze della sospensione delle corse sulla linea ferroviaria Napoli-Cancello.
Nel documento i rappresentanti dei comitati parlano di una “mancata programmazione condivisa” del trasporto pubblico regionale, sottolineando che dal prossimo 1° giugno e per oltre trenta giorni la soppressione delle corse sulla rete Rfi Napoli-Cancello comporterà, di fatto, la scomparsa del trasporto su ferro per migliaia di cittadini.
Particolarmente critica, secondo i firmatari, la situazione di Casalnuovo di Napoli, comune di circa 50mila abitanti che rischierebbe di restare senza collegamenti efficienti con Napoli.
Nel mirino anche la gestione della linea Circumvesuviana Napoli-Baiano dell’EAV, attualmente interrotta a Volla. I pendolari denunciano un forte aumento dei tempi di percorrenza: “Per un viaggio che prima durava meno di 15 minuti oggi servono 45 minuti all’andata e oltre 70 al ritorno”, si legge nella nota.
Secondo i comitati non sarebbero stati predisposti servizi sostitutivi adeguati né un potenziamento delle corse autobus per fronteggiare l’emergenza.
Da qui la richiesta alla Regione Campania e all’EAV di ripristinare il collegamento diretto Napoli-Baiano via San Giorgio senza cambio treno e di incrementare il numero delle corse nei giorni feriali.
I firmatari chiedono inoltre la convocazione urgente di una riunione monotematica della consulta sulle linee vesuviane per fare chiarezza sullo stato dei lavori e sulla programmazione futura del servizio.
La lettera è firmata da Enzo Ciniglio, Salvatore Ferraro, Marcello Fabbrocini e Salvatore Alaia.