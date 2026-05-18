Una lettera indirizzata al Rettore e al Direttore Generale dell’Università di Salerno solleva interrogativi sulla presenza, in diversi Dipartimenti dell’Ateneo, di persone che risulterebbero prive di un rapporto formale attivo con l’università.

Il documento, firmato da “Un gruppo di dipendenti UNISA”, fa riferimento a ex assegnisti, borsisti, dottorandi, cultori della materia e collaboratori che continuerebbero a frequentare strutture universitarie e a partecipare ad attività didattiche, laboratoriali o organizzative senza un titolo ufficiale riconosciuto.

Nella nota si sottolinea come le segnalazioni ricevute conterrebbero riferimenti nominativi che, però, non vengono riportati “nel rispetto delle persone coinvolte”. I firmatari chiedono tuttavia maggiore chiarezza e regole uniformi per evitare situazioni considerate “zone grigie” sotto il profilo organizzativo, amministrativo e assicurativo.

Secondo quanto evidenziato nella lettera, l’assenza di autorizzazioni formali potrebbe esporre sia le persone coinvolte sia il personale tecnico-amministrativo a possibili problematiche legate a sicurezza, privacy, utilizzo dei laboratori, accesso ai dati e responsabilità in caso di incidenti o contestazioni.

I dipendenti chiedono quindi al Rettore e al Direttore Generale l’invio di una circolare ai responsabili delle strutture dipartimentali e l’avvio di verifiche ricognitive per garantire che chiunque operi negli spazi universitari sia formalmente autorizzato e correttamente inquadrato.

Nella parte finale del documento si evidenzia anche la difficoltà, da parte di chi segnala, di esporsi pubblicamente con denunce nominative, per il timore di possibili conseguenze sul piano professionale e relazionale.