Si accende il dibattito politico in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La Commissione parlamentare antimafia ha reso noto l’elenco dei candidati considerati “impresentabili” secondo il Codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti politici.
In tutta Italia sono 28 i nominativi segnalati. L’elenco è stato illustrato dalla presidente della Commissione, Chiara Colosimo, al termine delle verifiche effettuate sulle candidature presentate per la tornata elettorale.
Tra i casi segnalati figurano anche due candidati al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni.
Si tratta di Anna Padovano Sorrentino, candidata nella lista del Partito Democratico a sostegno di Accarino Sindaco, e di Massimo Palladino, inserito nella lista Nuovi Orizzonti a supporto di Luigi Petrone Sindaco.
Secondo quanto riferito dalla Commissione antimafia, nei confronti di Anna Padovano Sorrentino il gup del Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe disposto nel 2019 il rinvio a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti.
Per Massimo Palladino, invece, il gup del Tribunale di Milano avrebbe disposto nell’aprile 2024 il rinvio a giudizio per diverse condotte riconducibili alla bancarotta fraudolenta.
Le indicazioni della Commissione parlamentare antimafia non comportano esclusioni automatiche dalla competizione elettorale, ma rappresentano una valutazione politica e di opportunità sulla base dei criteri fissati dal Codice di autoregolamentazione adottato dalle forze politiche.