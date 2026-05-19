Una Giornata nazionale dedicata all’anafilassi per sensibilizzare cittadini, scuole, famiglie e operatori del settore alimentare sui rischi delle reazioni allergiche gravi. È la proposta avanzata dalla SIMEUP insieme alla SIAIP e alla SIP dopo il drammatico caso avvenuto a Casoria, dove un ragazzo di 16 anni è morto in seguito a una grave reazione allergica dopo aver mangiato un gelato.

Le società scientifiche sottolineano come l’anafilassi rappresenti una delle emergenze pediatriche più pericolose: può comparire improvvisamente ed evolversi in pochi minuti fino a diventare fatale se non trattata tempestivamente.

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere la cultura della prevenzione e promuovere programmi di formazione rivolti non solo ai professionisti sanitari, ma anche a tutte le figure coinvolte nella vita quotidiana dei bambini e degli adolescenti: insegnanti, personale scolastico, addetti alle mense, cuochi, educatori, istruttori sportivi, operatori turistici e famiglie.

Secondo Vincenzo Tipo, “non possiamo più limitarci a commentare tragedie annunciate”. Il presidente della Simeup ribadisce che “in caso di anafilassi contano i minuti” e che l’adrenalina autoiniettabile rappresenta il principale strumento salvavita da somministrare rapidamente.

Anche Rino Agostiniani richiama l’attenzione sul rischio delle contaminazioni accidentali negli alimenti, spesso sufficienti a provocare reazioni devastanti nei soggetti altamente allergici.

Per Gian Luigi Marseglia, i recenti fatti di cronaca hanno reso ancora più urgente rafforzare i programmi di formazione già avviati nelle scuole e nel settore della ristorazione, attraverso collaborazioni con associazioni di categoria e campagne informative.

Le tre società scientifiche chiedono quindi una strategia nazionale che porti la cultura dell’emergenza allergica fuori dagli ospedali e dentro scuole, mense, ristoranti, impianti sportivi e famiglie, affinché sempre più persone siano in grado di riconoscere tempestivamente i sintomi e intervenire correttamente in caso di anafilassi.