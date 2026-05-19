Un giovane talento salernitano si fa strada nel panorama nazionale delle discipline scientifiche. Ernesto Avella, studente diciassettenne del liceo scientifico “Giovanni Da Procida” di Salerno, ha conquistato importanti riconoscimenti nelle competizioni italiane dedicate a matematica e astronomia.

Il liceale ha ottenuto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Matematica 2026, distinguendosi in una delle competizioni scolastiche più selettive del Paese, basata su logica, capacità di problem solving e ragionamento analitico.

Ma il percorso di Ernesto non si è fermato ai numeri. Lo studente salernitano è riuscito infatti a conquistare anche l’accesso alla finale dei Campionati Italiani di Astronomia, superando una selezione nazionale che ha coinvolto quasi diecimila partecipanti e riservando un posto tra meno di cento finalisti italiani.

Un doppio traguardo che testimonia non solo preparazione e costanza nello studio, ma anche una forte versatilità nelle discipline Stem, dalla matematica all’osservazione dei fenomeni astronomici.

Grande soddisfazione è stata espressa dal liceo “Da Procida”, che da anni punta sulla valorizzazione delle eccellenze scientifiche. La dirigente scolastica Anna Laura Giannantonio ha sottolineato l’orgoglio dell’istituto per il risultato raggiunto dallo studente, definendolo esempio di impegno, curiosità e passione per la conoscenza.

I successi ottenuti da Ernesto Avella confermano ancora una volta il valore della scuola salernitana nei percorsi di formazione scientifica di alto livello.