Una raccolta firme per chiedere l’apertura di un pronto soccorso all’ospedale di via Marianna Spagnuolo di Gragnano e il potenziamento dei reparti esistenti. È l’iniziativa avviata in città attraverso la piattaforma Change.org e con moduli cartacei distribuiti in diversi esercizi commerciali del territorio.

L’obiettivo dei promotori è riportare al centro del dibattito il tema della sanità nei Monti Lattari, area che comprende Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carità e Agerola, da anni alle prese con criticità legate all’emergenza-urgenza.

Attualmente tutto il comprensorio fa riferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, unico presidio attivo per un bacino d’utenza molto ampio. Una situazione che, nel tempo, ha evidenziato problemi legati ai lunghi tempi di attesa e alla gestione dei numerosi accessi.

A incidere ulteriormente sulle difficoltà del territorio è anche la carenza di medici e infermieri nei reparti di emergenza, problematica diffusa in tutta la Campania ma particolarmente sentita nei Monti Lattari, dove la conformazione geografica e la viabilità spesso complessa possono rallentare i soccorsi.

Sul fronte della programmazione sanitaria regionale resta ancora in sospeso il nuovo ospedale alle Terme di Castellammare di Stabia, mentre si attende la riattivazione del pronto soccorso di Boscotrecase, intervento che dovrebbe alleggerire la pressione sul San Leonardo ma che, secondo i promotori della petizione, non basterebbe a rispondere alle esigenze dell’intero comprensorio.

Da qui la richiesta di dotare l’ospedale di Gragnano di un pronto soccorso operativo e di rafforzare i servizi sanitari già presenti, con l’obiettivo di garantire risposte più rapide alle emergenze e una maggiore prossimità delle cure.

La raccolta firme proseguirà nei prossimi giorni sia online che sul territorio, con il coinvolgimento progressivo di nuove attività commerciali che metteranno a disposizione i moduli per la sottoscrizione.

Va ricordato che l’Asl Napoli 3 Sud negli ultimi anni ha investito nella struttura ospedaliera gragnanese, sede di un reparto di epatologia considerato un’eccellenza del territorio. Inoltre, secondo la programmazione regionale, il presidio sarà trasformato in ospedale di comunità, anche grazie agli interventi di riqualificazione già effettuati.