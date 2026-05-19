Visita ispettiva questa mattina all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia per verificare le criticità segnalate negli ultimi mesi all’interno della struttura ospedaliera.

Presenti il capogruppo regionale e leader dell’opposizione Gennaro Sangiuliano, il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Fabbricatore, il consigliere regionale Sebastiano Odierna e alcuni dirigenti provinciali del partito.

La visita è partita dal pronto soccorso, dove la delegazione ha incontrato il direttore sanitario Russo, per poi proseguire nella Torre Cardiologica con un confronto diretto con il personale medico e paramedico.

“Voglio fare i complimenti al personale medico e paramedico perché ho trovato persone molto determinate che svolgono il lavoro con dedizione e qualità”, ha dichiarato Sangiuliano al termine dell’ispezione, sottolineando però le difficoltà emerse durante il sopralluogo.

Tra le principali criticità segnalate, la carenza di personale nel reparto di emergenza-urgenza. “Nel reparto di Urgenza ci è stata lamentata la mancanza di medici: dovrebbero essercene 40, ma da quanto ho compreso sarebbero soltanto 13”, ha spiegato il consigliere regionale.

Sangiuliano ha inoltre annunciato che il tour ispettivo proseguirà anche negli altri ospedali della Campania, con l’obiettivo di raccogliere le istanze del personale sanitario e trasformarle in iniziative politiche.

Sul progetto del nuovo Ruggi, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha dichiarato di augurarsi che l’opera venga realizzata “in tempi assolutamente accettabili”, tornando poi ad attaccare la gestione della sanità regionale: “A fronte di una spesa elevatissima, i campani non riescono a curarsi come i cittadini di altre regioni. E questo è quasi incostituzionale”.