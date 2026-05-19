Un presunto fenomeno di lacrimazione che riguarda una statua di Padre Pio sta attirando l’attenzione dei fedeli a Macerata Campania, nel Casertano. L’episodio sarebbe avvenuto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella frazione Casalba.
Secondo quanto riportato, la sera del 18 aprile una fedele avrebbe notato una striscia sul volto della statua collocata all’esterno della chiesa, all’interno di un’edicola votiva, segnalando il particolare al parroco don Girolamo Capuano.
In un primo momento si era pensato a una semplice macchia, ma dopo ulteriori verifiche il sacerdote avrebbe ipotizzato che potesse trattarsi di una lacrima.
Il parroco ha quindi controllato le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza installata nella zona per escludere eventuali manomissioni. Della vicenda è stato informato anche l’arcivescovo di Capua, monsignor Pietro Lagnese.
La Diocesi ha avviato gli accertamenti previsti in casi simili. La sostanza individuata sul volto della statua dovrebbe essere analizzata dagli esperti incaricati dalla Curia ecclesiastica, mentre la statua sarà sottoposta a monitoraggio continuo.
Nel frattempo, l’effigie di Padre Pio è stata trasferita all’interno della chiesa, in un’area videosorvegliata. Al suo posto, nell’edicola esterna, è stata collocata una statua di Madre Teresa di Calcutta.
La vicenda ha richiamato numerosi fedeli e curiosi, anche se la Chiesa mantiene prudenza in attesa degli approfondimenti ufficiali previsti dalle norme ecclesiastiche.