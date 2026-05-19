Un falso profilo Facebook che utilizza nome e immagine del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, è comparso sui social nelle ultime ore.

A segnalare l’accaduto è stato lo stesso primo cittadino attraverso un messaggio rivolto ai cittadini, con cui invita tutti a prestare attenzione alle richieste di amicizia provenienti dall’account non autentico.

“Si comunica che sono attualmente in corso richieste di amicizia provenienti da un profilo non autentico che utilizza indebitamente il mio nome e/o la mia immagine. Si invita pertanto chiunque riceva tali richieste a diffidarne e a non accettarle”, ha scritto il sindaco.

De Maio ha inoltre annunciato che provvederà a denunciare l’episodio alle autorità giudiziarie competenti, avviando le procedure necessarie per identificare il responsabile del falso account.