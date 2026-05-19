Settimana delle bonifiche. Monsignor Giuseppe Giudice incontra gli studenti nella sede consortile. Il presidente Mario Rosario D’Angelo rilancia la collaborazione con la diocesi

L’incontro con gli studenti

Nella settimana dedicata alle bonifiche, anche il Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno ha promosso una serie di iniziative che hanno caratterizzato il calendario degli eventi sul territorio. Tra i momenti più significativi, la presenza del vescovo della diocesi di Nocera Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, che ha incontrato gli studenti presso la sede consortile, soffermandosi sui temi della tutela ambientale e della responsabilità collettiva.

Il valore della collaborazione

A rimarcare il significato della visita del vescovo è stato il presidente del Consorzio, Mario Rosario D’Angelo, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione costante con la diocesi. Un rapporto che punta soprattutto a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della salvaguardia del territorio, della cultura dell’acqua e del rispetto dell’ambiente attraverso momenti di confronto e partecipazione condivisa.

Pompei, Leone XIV e la Supplica che unisce il mondo