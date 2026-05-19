C’è anche una scuola campana tra le vincitrici della nona edizione di “GenerAzioni per il Futuro”, il programma di formazione scuola-lavoro promosso da ACEA e dedicato all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro.

A conquistare il premio per le classi IV è stato l’IIS Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore, grazie al progetto “Hydrorobot”, un robottino progettato per individuare perdite idriche occulte nel sottosuolo.

Per le classi V, invece, il riconoscimento è andato all’ITIS Galileo Galilei di Roma, che ha presentato un prototipo di palo intelligente per l’illuminazione pubblica.

L’edizione 2026 del progetto ha coinvolto circa 330 studenti delle classi IV e V provenienti da undici scuole superiori di Lazio, Umbria, Campania e Molise, territori nei quali il gruppo ACEA opera stabilmente. Le idee sviluppate dagli studenti sono state valutate da una giuria composta da manager ed esperti dell’azienda, che ne hanno analizzato originalità, sostenibilità e fattibilità concreta.

A consegnare i premi è stato Emiliano Ranati.

Il percorso “GenerAzioni per il Futuro”, realizzato in collaborazione con ELIS, ha coinvolto negli anni oltre 2.500 studenti, offrendo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con problematiche reali e con il funzionamento delle aziende presenti sul territorio.

Gli studenti delle classi IV hanno partecipato al “Challenge Lab”, affrontando sfide concrete attraverso metodologie di project management, mentre quelli delle classi V hanno preso parte al “Prototyping Lab”, sviluppando prototipi delle idee elaborate nella precedente edizione.

Per l’istituto di Nocera Inferiore si tratta di un importante riconoscimento nel campo dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità, con un progetto che punta a migliorare il monitoraggio delle reti idriche attraverso soluzioni automatizzate e intelligenti.