Torna a far discutere a Pagani la vicenda del “Pagani Center”, il maxi complesso edilizio incompiuto di via Leopardi che da anni rappresenta una delle più controverse operazioni urbanistiche cittadine.

La società proprietaria della struttura ha trascinato in giudizio il Comune davanti al Tar di Salerno, chiedendo un risarcimento di circa 14 milioni di euro. Una cifra che, se riconosciuta, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sulle casse di Palazzo San Carlo.

La vicenda risale alla metà degli anni Duemila, durante l’amministrazione guidata da Alberico Gambino. Il progetto prevedeva la realizzazione di un grande centro servizi e uffici, ma nel 2009 la Procura di Salerno e la Guardia di Finanza disposero il sequestro preventivo dell’area ipotizzando reati di lottizzazione abusiva e abuso d’ufficio.

Secondo l’accusa dell’epoca, l’intervento non sarebbe stato conforme alla pianificazione urbanistica, che prevedeva nell’area uffici pubblici e non strutture private e commerciali.

Negli anni successivi il procedimento penale si è progressivamente ridimensionato. Nel 2016 il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato il proscioglimento per prescrizione di tredici imputati. Nel frattempo il complesso è andato incontro al tracollo economico fino al pignoramento e alla successiva asta giudiziaria del 2022, con una base fissata a poco più di 1,3 milioni di euro.

Già nel 2011 la società “Pagani Center Srl” aveva avviato una causa civile per il risarcimento danni davanti al Tribunale di Nocera Inferiore. Quel procedimento si è chiuso nel giugno scorso con la dichiarazione di difetto di giurisdizione, demandando la questione ai giudici amministrativi.

Ora la partita si sposta davanti al Tar di Salerno. La società sostiene che l’impossibilità di completare e valorizzare il complesso immobiliare sarebbe direttamente collegata ai provvedimenti emessi dagli uffici comunali e alla convenzione urbanistica sottoscritta nel 2006.

La richiesta avanzata ammonta a 13.408.350 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La Commissione prefettizia che guida il Comune ha già deciso di costituirsi in giudizio per difendere l’Ente davanti ai magistrati amministrativi.