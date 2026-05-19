Paura questa mattina a Pontecagnano Faiano, dove un operaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro dopo essere precipitato all’interno di un pozzo profondo circa cinque metri.

L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 mentre l’uomo era impegnato in alcune attività lavorative. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza della Croce Bianca, insieme ai Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno avviato le delicate operazioni di recupero, riuscendo a estrarre l’operaio dal pozzo e ad affidarlo successivamente alle cure del personale sanitario.

Dopo i primi accertamenti effettuati sul posto, l’uomo è stato trasferito all’Ospedale San Leonardo per ulteriori controlli. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e il ricovero sarebbe avvenuto in via precauzionale.

Determinante il rapido intervento coordinato tra soccorritori e Vigili del Fuoco, che ha consentito di mettere in sicurezza l’area ed evitare conseguenze più serie.