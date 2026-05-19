Blitz della Polizia di Stato nel quartiere Sant’Eustachio di Salerno, dove una donna di 41 anni e il figlio di 25 sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile con il supporto delle volanti dell’UPGSP e di un’unità cinofila della Questura di Napoli. Determinanti sarebbero state le segnalazioni dei cittadini arrivate tramite l’app “YouPol”, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come possibile piazza di spaccio, caratterizzata da un continuo via vai di persone.

Durante i controlli, gli investigatori hanno scoperto la presenza di telecamere abusive installate all’esterno dell’abitazione al piano rialzato, presumibilmente utilizzate per monitorare la zona e prevenire eventuali controlli delle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione dell’appartamento e di uno scantinato dello stabile avrebbe portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio per la lavorazione della droga, utilizzato in particolare per trasformare la cocaina in crack.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri tra crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, oltre a quantitativi di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento, appunti relativi all’attività di vendita, cinque munizioni e circa 4.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Madre e figlio sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria.