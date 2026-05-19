Mattinata da incubo per la viabilità a Sorrento, dove il traffico è andato completamente in tilt trasformando gli spostamenti in una vera odissea per residenti, lavoratori e turisti.

A partire dalle 10 di questa mattina, la situazione è rapidamente peggiorata fino a paralizzare gran parte della città. Le criticità maggiori si registrano lungo gli ingressi principali al centro cittadino.

Particolarmente pesante la situazione per gli automobilisti provenienti dal Capo di Sorrento e dall’area di Massa Lubrense, dove il traffico risulta praticamente fermo in direzione del centro.

A complicare ulteriormente il quadro è il blocco totale di Via degli Aranci, arteria strategica della città storicamente utilizzata per alleggerire il traffico del centro urbano. La strada, completamente congestionata, è diventata uno dei principali punti critici della circolazione cittadina.

Lunghe code e forti rallentamenti stanno causando disagi diffusi in tutta la Penisola Sorrentina, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati e automobilisti rimasti intrappolati nel traffico per ore.