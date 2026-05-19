Prenderanno il via oggi, martedì 19 maggio, le operazioni di rimozione delle due funi traenti della Funivia del Monte Faito, danneggiate nel tragico incidente del 17 aprile 2025. I lavori, affidati a Eav, proseguiranno fino a sabato 23 maggio e interesseranno il tratto compreso tra la stazione inferiore di via Quisisana e la linea elettrica Terna a 60 kV.
Si tratta di un intervento particolarmente delicato, programmato per garantire la massima sicurezza durante tutte le fasi di smontaggio e rimozione dei cavi lungo il tracciato funiviario. Le attività si svolgeranno ogni giorno in due fasce orarie: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.
Durante le operazioni potranno essere predisposte delimitazioni temporanee e misure di sicurezza nelle aree coinvolte dai lavori, con possibili disagi per residenti e automobilisti.
L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini delle zone interessate a collaborare con il personale incaricato e a rispettare le indicazioni fornite dagli operatori impegnati nelle attività di messa in sicurezza.
“Invito i residenti delle aree interessate alla massima collaborazione durante le operazioni di rimozione delle funi della Funivia del Monte Faito. Si tratta di un sacrificio temporaneo causato da una tragedia che è ancora una ferita aperta per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.
L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di messa in sicurezza dell’impianto dopo il drammatico incidente avvenuto lo scorso aprile, mentre proseguono parallelamente anche gli accertamenti tecnici per ricostruire le cause della tragedia.