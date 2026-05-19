Tentato furto nella notte a Scafati ai danni della gioielleria Le Cose Belle Gioielleria.

Ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale situata in via Alcide De Gasperi, danneggiando la vetrina nel tentativo di introdursi all’interno del negozio. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via merce o se il colpo sia fallito prima di entrare nel locale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per acquisire eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

L’episodio ha destato preoccupazione tra commercianti e residenti della zona.

Redazione