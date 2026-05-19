Undici chili di cocaina purissima nascosti tra il sottosella e una busta nera sistemata tra le gambe del conducente. È il maxi sequestro effettuato dai carabinieri a Torre Annunziata, dove un 35enne originario di Mugnano di Napoli è stato fermato al termine di un inseguimento per le strade del centro oplontino.

Secondo le prime stime investigative, il carico avrebbe un valore di circa un milione di euro e sarebbe stato destinato alle piazze di spaccio dell’area vesuviana e dell’hinterland nord di Napoli.

L’episodio si è verificato nella prima serata di ieri, poco dopo le 20.30. I militari della stazione dei carabinieri di Torre Annunziata, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter di grossa cilindrata procedere con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il conducente avrebbe accelerato tentando la fuga.

Ne è nato un breve inseguimento conclusosi con la caduta del motociclista, che ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Il 35enne è stato soccorso dai carabinieri e dal personale del 118 e trasferito all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Le sue condizioni non sarebbero gravi: gli accertamenti medici avrebbero escluso fratture. Una volta dimesso, però, per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere. La Procura di Torre Annunziata gli contesta infatti la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire provenienza e destinazione della droga, oltre agli eventuali collegamenti con gruppi criminali attivi tra l’area oplontina e Napoli Nord, in particolare tra Mugnano, Giugliano in Campania e Melito di Napoli.

La cocaina sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne il grado di purezza e individuare possibili canali di approvvigionamento. Nel frattempo i carabinieri stanno analizzando telefoni, contatti e spostamenti del fermato per risalire alla rete logistica dietro il trasporto dello stupefacente.

L’operazione si inserisce in un contesto investigativo già monitorato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che da tempo segue i nuovi assetti criminali tra l’area vesuviana e l’hinterland nord del capoluogo campano.