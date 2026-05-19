Wizz Air rafforza la propria presenza all’aeroporto internazionale di Napoli con nuove rotte e un ulteriore investimento sul territorio campano. La compagnia aerea, in collaborazione con Gesac, ha annunciato l’arrivo di un terzo Airbus A321neo basato nello scalo partenopeo a partire dal 14 dicembre 2026.
L’introduzione del nuovo aeromobile consentirà il lancio di tre nuovi collegamenti internazionali verso la Spagna:
- Napoli-Barcellona: volo giornaliero dal 14 dicembre;
- Napoli-Madrid: quattro frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica;
- Napoli-Bilbao: tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.
Previsto anche l’aumento delle frequenze sulla tratta Napoli-Venezia, che passerà da 11 a 14 voli settimanali durante la stagione invernale.
I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia e sull’app ufficiale, con tariffe a partire da 24,99 euro.
Con queste novità, Wizz Air raggiunge quota 23 rotte operate da Napoli verso 13 Paesi, consolidando la connettività internazionale dello scalo. Tra le destinazioni servite figurano anche Tirana, Sofia, Tel Aviv, Palma di Maiorca, Varsavia, Bucarest, Bratislava, Skopje, oltre alle italiane Milano, Torino e Venezia.
L’investimento porterà inoltre nuove opportunità occupazionali, con circa 40 posti di lavoro diretti e 350 indiretti nell’indotto aeroportuale e turistico.
Dall’inizio delle operazioni a Napoli, Wizz Air ha già trasportato oltre 6,7 milioni di passeggeri.