Maxi sequestro di sigarette di contrabbando all’aeroporto di Napoli Capodichino. Lo scorso 1° maggio, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato due cittadini armeni mentre tentavano di introdurre illegalmente nel territorio nazionale circa 108 chilogrammi di sigarette.
I due passeggeri erano arrivati con un volo proveniente da Erevan, capitale dell’Armenia. Durante i controlli sui bagagli da stiva, gli operatori hanno scoperto 540 stecche di sigarette occultate all’interno di involucri in cellophane. Secondo quanto emerso, i pacchetti riportavano sigilli doganali armeni risultati contraffatti.
Al termine delle verifiche, l’intero carico di tabacchi lavorati è stato sequestrato, mentre i due cittadini stranieri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli con l’accusa di contrabbando.
Le autorità precisano che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in base al principio di presunzione di innocenza, eventuali responsabilità saranno accertate soltanto con una sentenza definitiva.