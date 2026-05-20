Presentata nell’aula consiliare di Nocera Inferiore la nuova realtà consortile promossa insieme a Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte.

Il progetto presentato a Nocera Inferiore

Nell’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore è stata presentata la nuova realtà consortile dedicata alle politiche sociali, promossa dalle amministrazioni comunali di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Un appuntamento che ha richiamato attenzione e interesse istituzionale attorno a un progetto considerato strategico per il futuro dei servizi territoriali.

Un percorso lungo e condiviso

Grande attenzione, dunque, per il percorso che porterà alla nascita della costituenda Azienda Speciale Consortile destinata alla gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari dell’Ambito territoriale. Un traguardo che arriva al termine di un iter lungo e complesso, affrontato dalle amministrazioni coinvolte attraverso confronti, programmazione e passaggi amministrativi condivisi.

Servizi più vicini ai cittadini

L’incontro ha rappresentato anche un importante momento di confronto istituzionale, utile a illustrare al territorio una nuova prospettiva amministrativa orientata al potenziamento dei servizi alla persona, alla programmazione integrata e alla costruzione di un modello organizzativo capace di rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle comunità locali. Il percorso avviato punta infatti a definire uno strumento gestionale capace di garantire maggiore capacità programmatoria, continuità amministrativa, integrazione tra servizi sociali e sociosanitari e una gestione più efficiente delle risorse. L’obiettivo condiviso dalle quattro amministrazioni resta quello di costruire un modello territoriale che metta al centro le persone, rendendo i servizi sempre più vicini ai cittadini.

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