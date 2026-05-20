Paura nel pomeriggio di ieri a Roccadaspide, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal tetto della propria abitazione.

L’episodio si è verificato in località Tempalta mentre l’anziano era impegnato in alcuni lavori di manutenzione domestica. Per cause ancora in fase di accertamento, il 70enne avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di diversi metri.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure prestate all’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso considerate le sue condizioni.

Il ferito è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Restano ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause della caduta.