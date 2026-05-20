I militari della Guardia di Finanza di Salerno, con il supporto delle unità cinofile, hanno arrestato un 23enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata lo scorso 12 maggio durante un controllo sul territorio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di circa 733 grammi di cocaina, oltre a 1.040 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Sequestrato anche un telefono cellulare, ora al vaglio degli investigatori per eventuali approfondimenti.

Secondo una stima preliminare, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45mila euro.

Durante gli accertamenti è inoltre emerso che il 23enne era alla guida senza patente di un veicolo risultato radiato dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, oltre che oggetto di presunta fittizia reintestazione.