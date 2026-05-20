Andrà a processo con giudizio immediato un 45enne di Nocera Inferiore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, accusato di detenzione di droga all’interno del carcere di Carinola. La decisione è stata assunta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.
L’uomo era stato denunciato dopo un controllo effettuato dalla polizia penitenziaria al termine di un colloquio nella sala detenuti dell’istituto penitenziario. Durante la perquisizione gli agenti avevano rinvenuto circa 75,93 grammi di cocaina nascosti negli slip.
Secondo gli inquirenti, da quel quantitativo sarebbero state ricavabili almeno 389 dosi medie singole. La sostanza stupefacente sarebbe stata occultata con l’intento di essere successivamente ceduta ad altri detenuti.
I fatti contestati risalgono al 28 marzo scorso.