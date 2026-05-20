Ruolo nella provincia salernitana solo per 106 maestre dell'infanzia e delle primarie. Le nomine sono state fatte dalle graduatorie provinciali a esaurimento. Le ripartizioni...

"Purtroppo c’è il male, la cattiveria e la prepotenza. Se si manifestano nella vita quotidiana, si riflettono poi anche nella politica internazionale. È incomprensibile, perché danneggia tutti e non porta alcuna vittoria."