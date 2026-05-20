Un appartamento trasformato in una presunta base per l’attività di spaccio. È quanto scoperto dai Carabinieri della compagnia di Pompei durante un’operazione culminata con l’arresto di un 40enne del posto.

La perquisizione, coordinata dal comandante Angelo Esposito, è stata eseguita in un appartamento di via Crapolla nell’ambito di un’attività investigativa avviata nei giorni scorsi.

All’interno dell’abitazione i militari hanno sequestrato circa 200 grammi di marijuana, parte della quale già suddivisa e pronta, secondo gli investigatori, per essere immessa sul mercato dello spaccio locale. Trovati anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Nel corso dei controlli è emersa anche la presenza di un’arma detenuta illegalmente, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo.

A destare particolare attenzione è stato inoltre il ritrovamento di circa 50mila euro in contanti custoditi all’interno di una cassaforte. Gli investigatori sospettano che il denaro possa essere collegato all’attività di spaccio.

Per il 40enne sono quindi scattate le manette con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di arma e maltrattamenti in famiglia.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.