I carabinieri della stazione di Valmontone hanno arrestato cinque persone e denunciato una sesta nell’ambito di una serie di furti avvenuti all’interno dell’outlet romano. Tra i coinvolti anche un giovane domiciliato a Battipaglia.

Nel primo episodio, una 28enne romena è stata arrestata in flagranza mentre una connazionale di 31 anni, all’ottavo mese di gravidanza, è stata denunciata dopo essere stata sorpresa con abiti e cosmetici rubati da diversi negozi per un valore complessivo di circa 3.600 euro.

Altri quattro uomini, tutti di origine marocchina e provenienti dalla Campania, sono stati invece arrestati per furto aggravato in concorso. Si tratta di un 25enne e di un 35enne domiciliati a Napoli, di un 36enne residente nel capoluogo partenopeo e di un 20enne domiciliato a Battipaglia. Secondo quanto ricostruito dai militari, il gruppo avrebbe sottratto capi d’abbigliamento per circa 750 euro utilizzando borse schermate per eludere i controlli antitaccheggio.

Durante l’intervento, il 20enne avrebbe tentato di fuggire dopo essere stato scoperto, spintonando una responsabile del punto vendita. Per questo motivo dovrà rispondere anche dell’accusa di rapina impropria.