I carabinieri della stazione di Valmontone hanno arrestato cinque persone e denunciato una sesta nell’ambito di una serie di furti avvenuti all’interno dell’outlet romano. Tra i coinvolti anche un giovane domiciliato a Battipaglia.

Nel primo episodio, una 28enne romena è stata arrestata in flagranza mentre una connazionale di 31 anni, all’ottavo mese di gravidanza, è stata denunciata dopo essere stata sorpresa con abiti e cosmetici rubati da diversi negozi per un valore complessivo di circa 3.600 euro.

Altri quattro uomini, tutti di origine marocchina e provenienti dalla Campania, sono stati invece arrestati per furto aggravato in concorso. Si tratta di un 25enne e di un 35enne domiciliati a Napoli, di un 36enne residente nel capoluogo partenopeo e di un 20enne domiciliato a Battipaglia. Secondo quanto ricostruito dai militari, il gruppo avrebbe sottratto capi d’abbigliamento per circa 750 euro utilizzando borse schermate per eludere i controlli antitaccheggio.

Durante l’intervento, il 20enne avrebbe tentato di fuggire dopo essere stato scoperto, spintonando una responsabile del punto vendita. Per questo motivo dovrà rispondere anche dell’accusa di rapina impropria.

Redazione

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