Si ferma in semifinale il cammino della Juve Stabia. All’U-Power Stadium il Monza supera 2-1 la squadra di Ignazio Abate e conquista la finale al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi secondi.
Decisiva la doppietta di Patrick Cutrone, autore del gol del vantaggio brianzolo e della rete definitiva al 95’. Inutile, per le Vespe, il momentaneo pareggio siglato da Rareș Burnete al 90’, che aveva riacceso le speranze dei circa mille tifosi stabiesi presenti sugli spalti.
Nel primo tempo regna l’equilibrio. Il Monza gestisce senza esporsi troppo al pressing, mentre la Juve Stabia prova a costruire gioco senza però trovare varchi decisivi. Da segnalare una rete annullata ai brianzoli per fuorigioco di Dany Mota dopo una respinta di Confente su tiro di Colpani.
La squadra di Abate si rende pericolosa con una conclusione di Cacciamani e con alcune ripartenze non concretizzate, ma le occasioni nitide restano poche.
Nella ripresa Abate cambia volto alla squadra inserendo Zeroli e Burnete, mentre il tecnico del Monza Paolo Bianco si affida ai cambi offensivi, tra cui proprio Cutrone. L’attaccante cambia il ritmo del match, creando continui problemi alla difesa gialloblù.
All’82’ arriva il vantaggio del Monza: Cutrone controlla in area e con una giocata rapida supera Confente per l’1-0. Quando la gara sembra chiusa, Burnete trova il pareggio al 90’ con un diagonale che riaccende il finale.
La Juve Stabia si riversa in avanti alla ricerca dell’impresa, ma al 95’, con anche il portiere Confente salito in area sugli sviluppi di un corner, il Monza riparte e trova ancora Cutrone che firma il definitivo 2-1.
Al triplice fischio resta la delusione sui volti dei calciatori stabiesi, applauditi comunque dai tifosi per il percorso compiuto, proprio come accaduto un anno fa nella sfida di Cremona conclusa con lo stesso amaro epilogo.