Una maestra di 55 anni, in servizio in una scuola primaria di Sant’Antimo, è stata sospesa dall’insegnamento con un provvedimento cautelare eseguito dalla Polizia di Stato del commissariato di Frattamaggiore. La donna è gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di una prima elementare.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, è partita dopo le denunce presentate da alcuni genitori, allarmati dai racconti dei figli su episodi di urla, insulti, minacce e comportamenti aggressivi durante le lezioni.

Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali audio-video installate nell’aula scolastica, avrebbero confermato un quadro ritenuto particolarmente grave dagli investigatori. Secondo quanto emerso, la docente avrebbe rivolto continue aggressioni verbali ai piccoli alunni, arrivando in alcuni casi anche a comportamenti violenti e percosse.

Alla luce degli elementi raccolti, il gip del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la sospensione cautelare della donna dall’esercizio dell’insegnamento in scuole di ogni ordine e grado. Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi denunciati dalle famiglie.