La Procura di Nocera Inferiore ha chiuso le indagini sull’omicidio di Carmela Quaranta, la 42enne trovata morta nella sua abitazione di Mercato San Severino nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2025. Unico indagato resta l’ex fidanzato della donna, Gerardo Sellitto, 56 anni, accusato di omicidio e furto del cellulare della vittima.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata strangolata all’interno dell’appartamento di via Trieste. L’uomo avrebbe avuto ancora una copia delle chiavi dell’abitazione e sarebbe entrato in casa durante la notte sorprendendo la 42enne nel sonno. Determinanti, per gli investigatori, sarebbero stati i dati GPS, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche, come riporta “Il Mattino“.

A rafforzare il quadro accusatorio anche una registrazione audio proveniente da una telecamera installata nello stabile, che avrebbe captato le urla della vittima durante l’aggressione. I carabinieri del Ris hanno inoltre sequestrato numerosi reperti nell’abitazione per ricostruire con precisione la dinamica del delitto.

Resta ancora incerto il movente dell’omicidio. Nel corso delle indagini sono state valutate diverse ipotesi, dai contrasti sentimentali a questioni economiche, senza che emergesse finora una pista definitiva. Con la chiusura dell’inchiesta, la Procura si prepara ora a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato.