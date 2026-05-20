Nel centrosinistra il sindaco Paolo De Maio allarga il perimetro della coalizione. Nel centrodestra si muovono vecchi protagonisti della politica cittadina

Il centrosinistra allarga il fronte

A Nocera Inferiore il clima politico comincia ad animarsi sensibilmente in vista delle prossime scadenze elettorali. Nel centrosinistra il sindaco Paolo De Maio continua a lavorare all’allargamento della propria coalizione, aprendosi anche a figure e aree politiche che in passato avevano assunto posizioni distanti o apertamente critiche nei confronti dell’attuale amministrazione.

Una strategia che punta a consolidare il fronte moderato e civico attorno all’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni, cercando di costruire un contenitore politico il più ampio possibile in una fase che viene considerata delicata per gli equilibri cittadini.

Il centrodestra osserva e riparte

Ma anche nel centrodestra qualcosa comincia a muoversi. Le interlocuzioni si intensificano e il fermento riguarda soprattutto chi in passato ha governato la città per oltre un decennio. Vecchi riferimenti politici, ex amministratori e gruppi civici stanno tornando a confrontarsi nel tentativo di ricostruire una proposta alternativa credibile. Nel sottobosco politico nocerino si avverte dunque la sensazione di una fase di transizione importante, fatta di riposizionamenti, dialoghi trasversali e strategie ancora tutte da definire. Il voto appare ancora lontano, ma le grandi manovre sono già iniziate.

Workshop sul Sarno al Consorzio: tra bonifica e sostenibilità (video)