Momenti di paura nella notte a Scampia, dove una porzione della storica Vela Rossa, attualmente interessata dai lavori di demolizione, è improvvisamente crollata.

L’episodio si è verificato intorno alle 23 in viale della Resistenza. Un forte boato e violente vibrazioni hanno fatto tremare l’intera zona, tanto che molti residenti hanno inizialmente pensato a un terremoto. Subito dopo il crollo, l’area è stata avvolta da una densa nube di polvere.

Per motivi di sicurezza sono state evacuate 47 famiglie residenti negli edifici vicini, mentre parte del quartiere è rimasta senza energia elettrica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente cinturato l’area e attivato i nuclei specializzati nella ricerca di eventuali dispersi sotto le macerie. Al momento non risultano vittime, ma i controlli proseguono senza sosta.

Surreali le immagini della grossa porzione dell’edificio collassata a pochi metri dalle abitazioni circostanti. Restano ora da chiarire le cause del cedimento durante le operazioni di demolizione.