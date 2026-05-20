Non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe reagito con violenza davanti al tentativo della ex compagna di allontanarsi. È accaduto nel centro di Pompei, dove un 26enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate.

L’episodio si è verificato nella zona della Fonte Salutare, in via Sacra. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe strattonato la ragazza in strada cercando di trascinarla verso di sé sotto gli occhi di passanti e amici della vittima.

L’intervento degli agenti del commissariato di polizia di Stato di Pompei, coordinati dal vicequestore Antonio Concas, è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate alla sala operativa.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, hanno trovato il 26enne ancora intento ad aggredire la giovane, visibilmente scossa e in forte stato di agitazione. Gli agenti hanno immediatamente separato i due e riportato la situazione sotto controllo.

Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso un quadro di comportamenti ossessivi e persecutori che andavano avanti da tempo. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe più volte controllato, minacciato e aggredito fisicamente l’ex fidanzata dopo la fine della relazione.

Le violenze sarebbero state confermate anche da alcuni amici della ragazza presenti al momento dell’aggressione, che hanno riferito agli agenti il clima di paura vissuto dalla vittima.

La giovane è stata accompagnata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in cinque giorni.

Al termine delle indagini, il 26enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in attesa dell’udienza di convalida.