La città di Sarno ha ricordato il professor ingegner Pasquale Versace, scomparso il 6 dicembre 2023, con una cerimonia commemorativa svoltasi nella frazione di Episcopio.

Nel corso dell’iniziativa, promossa dal Comitato Episcopio insieme al Comune e all’Ordine dei Geologi della Campania, è stata intitolata al professore la vasca Curti ed è stata scoperta una targa commemorativa in suo onore.

Versace è considerato una figura centrale nella prevenzione del rischio idrogeologico in Italia. Dopo la tragedia della frana del 5 maggio 1998, ricoprì il ruolo di vice commissario per la ricostruzione, contribuendo alla nascita del cosiddetto “modello Sarno”, diventato nel tempo un riferimento internazionale nella gestione del rischio idrogeologico.

Per anni docente all’Università della Calabria, è stato riconosciuto come uno dei pionieri della Protezione Civile italiana.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Francesco Squillante, rappresentanti della Regione Campania, delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e una delegazione dell’ateneo calabrese.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ricordato come, dopo la tragedia del 1998, “la difesa del suolo non fu più soltanto un tema tecnico, ma una responsabilità pubblica, civile e morale”, sottolineando il contributo di Versace nel trasformare “il dolore in conoscenza, prevenzione e sicurezza”.