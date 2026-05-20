Operazione dei Carabinieri tra Sant’Antonio Abate e Angri, dove un 47enne abatese, A.S. le iniziali, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato dai militari della Compagnia di Torre Annunziata durante un servizio di controllo antidroga in via Scafati. I carabinieri, impegnati in pattugliamenti con auto civetta, hanno notato un’Audi Q2 con targa tedesca procedere con atteggiamento ritenuto sospetto e hanno deciso di seguirla fino all’uscita di Angri lungo il raccordo della Statale 268.

Una volta fermato il veicolo, i militari hanno eseguito una perquisizione trovando nel cofano posteriore una busta contenente cinque involucri di marijuana confezionati singolarmente. Addosso al 47enne sono stati inoltre trovati circa 870 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Le verifiche sono poi proseguite in una cantina utilizzata come deposito, dove i carabinieri hanno rinvenuto altro stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un coltello intriso di residui di droga.

Il bilancio finale dell’operazione è di oltre 5,5 chilogrammi di marijuana e circa 20 grammi di hashish sequestrati. Secondo le stime investigative, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro sulle piazze di spaccio dell’Agro Nocerino-Sarnese, dell’area stabiese e dei Monti Lattari.

Nel corso dei controlli è stata sequestrata anche una banconota falsa da 50 euro.

Dopo l’arresto, il 47enne è comparso davanti al gip del Tribunale di Torre Annunziata, Luisa Crasta, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari.