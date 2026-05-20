Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della stazione di Maiori nell’ambito di un’operazione contro le truffe agli anziani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi utilizzavano un sistema ormai consolidato: contattavano telefonicamente persone anziane fingendosi appartenenti all’Arma e raccontando di presunti ritrovamenti di oggetti di valore o situazioni da verificare direttamente nelle abitazioni delle vittime.

L’allarme lanciato tempestivamente ha però permesso ai militari di intervenire prima che il piano venisse portato a termine.

Le indagini avviate dai carabinieri hanno consentito di identificare e fermare i due presunti responsabili, arrestati con l’accusa legata ai tentativi di truffa ai danni di anziani.

Redazione

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