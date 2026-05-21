Una serata di intensa spiritualità e partecipazione quella vissuta martedì 19 maggio presso la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda di Salerno, dove centinaia di fedeli si sono riuniti per accogliere la reliquia di Carlo Acutis, il giovane definito da molti il “patrono del web”.

La celebrazione è stata presieduta dall’arcivescovo Andrea Bellandi, che durante l’omelia ha ricordato l’attualità del messaggio lasciato dal giovane beato, sottolineando la sua capacità di vivere la fede nella quotidianità attraverso l’amore per l’Eucaristia.

Il momento più emozionante della serata è arrivato intorno alle 20, quando Antonia Salzano ha consegnato ufficialmente la reliquia alla comunità parrocchiale. Con una testimonianza intensa e commossa, la madre di Carlo ha raccontato il percorso umano e spirituale del figlio, descrivendolo come un ragazzo capace di trasformare i gesti semplici di ogni giorno in un esempio concreto di santità.

L’iniziativa ha richiamato fedeli provenienti da diverse zone della diocesi, in un clima di raccoglimento e forte partecipazione emotiva, confermando il profondo legame che la figura di Carlo Acutis continua a suscitare soprattutto tra giovani e famiglie.